Nici localnicii nu mai îndrăznesc să iasă pe plaje. Dezastru ecologic: Locul unde au fost găsite tone de crustacee moarte la mal Se inregistreaza un dezastru ecologic intr-o laguna din sudul Spaniei, in apropiere de Murcia, acolo unde de aproape o saptamana, apele aduc la mal tone de pesti si crustacee. Chimicalele aduse in laguna de apele reziduale favorizeaza dezvoltarea excesiva a algelor. Acestea consuma oxigenul din apa si blocheaza razele soarelui, asa ca nicio alta fiinta nu poate supravietui, potrivit BBC . Autoritațile spun ca de vina ar fi canicula, care a ridicat peste masura temperatura apei, insa specialiștii precizeaza ca poluarea a dus la producerea acestei catastrofe ecologice Creșterea excesiva de alge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

