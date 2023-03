Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Un tanar din Alexandria, prins drogat la volan / Un alt barbat, din Galateni, s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus baut și fara permis martie 16, 2023 10:32 Miercuri, 15 martie, ora 17.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un tanar in varsta de 26…

- Eveniment O tanara, de 18 ani, din Islaz, s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus fara permis martie 5, 2023 11:18 In noaptea de sambata, 4 martie, ora 22.35, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Poliție Rurala Crangu au depistat o tanara in varsta de 18 ani, din comuna Islaz, județul Teleorman,…

- Eveniment Un roșiorean s-a urcat baut la volan, cu noaptea-n cap, și s-a ales cu dosar penal februarie 22, 2023 12:57 Azi dimineața, la orele 04.15, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Roșiori de Vede au depistat un barbat, in varsta de 41 de ani, din municipiul Roșiori de Vede, in…

- Eveniment Un barbat din Alexandria, prins drogat la volan februarie 16, 2023 10:46 Miercuri, 15 februarie, ora 17.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Alexandria, in timp ce conducea un autoturism in municipiu, deși…

- Luni la ora 23.20, patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, pe raza localitatii Volovat, a efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului care se deplasa pe DJ 209K Volovat avand directia de deplasare Volovat-Burla. Conducatorul autoturismului s-a conformat semnalului…

- Eveniment Un barbat din Rasmirești, prins cu alcoolemie 0,78 mg/l la volan ianuarie 18, 2023 10:54 Marți, 17 ianuarie, ora 22.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Rasmirești, in timp ce conducea un autoturism in municipiu,…

- Eveniment Prins baut la volan, un barbat din Turnu Magurele s-a ales cu dosar penal ianuarie 11, 2023 10:39 Marți, 10 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turnu Magurele – Biroul Rutier au depistat un barbat in varsta de 49 de ani, din municipiul Turnu Magurele, in timp ce conducea…

- Eveniment 11 permise de conducere, reținute de polițiști la final de saptamana / Un barbat din Roșiori de Vede, prins la volan cu alcoolemie 1,41 mg/l ianuarie 9, 2023 12:16 La final de saptamana, polițiștii rutieri teleormaneni au aplicat 91 de sancțiuni contravenționale in valoare de 36.185 de…