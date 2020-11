Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Elveția și-a numit fetița nou-nascuta Twifia, dupa un furnizor de servicii de internet, pentru a primi WiFi gratuit timp de 18 ani. Pana unde se poate merge pentru a primi un WiFi gratuit? Un cuplu din Elveția și-a numit fiica nou-nascuta pentru a obține WiFi gratuit timp de 18 ani. Noul…

- Harvey Weinstein este vizat de o noua acuzatie de viol in urma unui denunt prezentat la un tribunal din Manhattan de o presupusa victima, care afirma ca fostul producator de filme a abuzat de ea in timpul unei dezbateri prezidentiale televizate din 2000, relateaza EFE. Femeia, care a dorit sa-si pastreze…

- Solista a nascut la aproape un an de cand a ales sa se recasatoreasca. Pe 22 septembrie 2019, solista de prezentatoarea de televiziune a imbracat iar rochia de mireasa, norocosul fiind Nicușor Ionița (34 ani), tot un solist de muzica populara care, sensibilizat de venirea pe lume a copilului sau, nu…

- Sarbatori religioase 8 septembrie 2020 Ortodoxe: Nasterea Maicii Domnului Greco-catolice: Nasterea Maicii Domnului Romano-catolice: Nasterea Sfintei Fecioare Maria; Sf. Toma din Villanova, ep. CALENDAR ORTODOX 8 SEPTEMBRIE 2020. Nasterea Maicii Domnului, ziua in care rugaciunile…

- S-a stins la numai 47 de ani, dar legendara cantareata franceza si-a trait viata din plin. A avut numerosi iubiti si chiar si un copil, despre care am reusit sa aflam cateva informatii esentiale. Ce fel de mama a fost Edith Piaf?

- Un barbat din judetul Suceava care a intrat cu un TIR pe contrasens pe autostrada A 1 si a incercat sa faca o manevra de intoarcere, provocand un accident in urma caruia un copil de doi ani si o femeie de 25 ani au murit a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, fiind acuzat de ucidere…

- Cleopatra Stratan a cucerit inimile tuturor dupa ce a lansat piesa “Ghita”, la varsta de doar 3 ani. Cu totii ne-o amintim pe fetita cu doua codite care tragea dupa ea un troler rosu si canta versurile pe care si astazi le fredonam: “Ghita, te-astept diseara la portita”. Timpul a trecut si din copil…

- O ieșire la iarba verde, cu familia, a foat la un pas sa se transforme in tragedie. O copila de un an și șapte luni a fost salvata de un jandarm, aflat in timpul liber. Robert și soția sa au fost ingeri pazitori pentru fetița.