NHL: Încă nouă meciuri amânate din cauza Covid-19 Liga Naționala de Hochei NHL a decis amanarea a noua meciuri in acest weekend, din cauza restrictiilor sanitare din Canada. Totalul partidelor decalate din cauza covid-19 a ajuns astfel la 90, informeaza AFP. Vineri seara, s-au disputat doar patru din cele sapte meciuri programate. Pauza prevazuta in februarie pentru a le permite jucatorilor sa participe […] The post NHL: Inca noua meciuri amanate din cauza Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian a fost perturbat puternic in SUA, sambata, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a coronavirusului, relateaza AFP. Au fost anulate 2.725 de zboruri, mai mult de jumatate din cele 4.618 anulate sambata la nivel mondial. De asemenea, 6.072 de zboruri interne au inregistrat…

- NHL a decis amanarea a noua meciuri in acest weekend, din cauza restrictiilor sanitare din Canada. Totalul partidelor decalate din cauza covid-19 a ajuns astfel la 90, informeaza AFP, citat de agerpres. Vineri seara, s-au disputat doar patru din cele sapte meciuri programate.Pauza prevazuta…

- Ministrul Sanatații a discutat, luni, cu reprezentanții mediului de Afaceri despre proiectul legislativ pentru condiționarea accesului la job de Certificatul digital Covid, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea. Certificatul va fi introdus in momentul inregistrarii unei creșteri susținute,…

- Festivalul Neversea va avea loc in perioada 7 – 10 iulie 2022, pe o plaja din Constanta. Evenimentul muzical nu s-a putut desfasura in 2020 si in 2021 din cauza pandemiei. Abonamentele au fost puse in vanzare. Organizatorii Neversea au anuntat, joi, ca festivalul revine in 2022, iar editia de anul viitor…

- Zece medicamente și mijloace terapeutice eficace impotriva COVID-19 au fost stabilite, luni, de Comisia Europeana, pe baza unor avize științifice independente. Cele zece propuneri urmeaza a fi avizate de Agenția Europeana pentru Medicamente, pentru ca apoi sa fie puse la dispoziția tuturor pacienților…

- Pandemia de coronavirus ar putea dura cu un an mai mult fața de estimari, din cauza ca țarile sarace nu au acces la vaccinurile de care au nevoie, susține Organizația Mondiala a Sanatații, conform BBC. Dr. Bruce Aylward, de la OMS, spune ca din cauza ratelor mici de vaccinare din țarile sarace, criza…

- Fostul secretar american de stat Colin Powell, prima persoana de culoare care a deținut aceasta funcție, a murit din cauza complicațiilor date de COVID, a anunțat familia sa, potrivit CNN. Colin Powell avea 84 de ani. El a fost șeful diplomației americane pe parcursul mai multor administrații republicane.…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata de vineri pana sambata. Potrivit cifrelor prezentate, 13.957 de oameni sunt internați in spitale, din care 383 sunt copii. De asemenea, 1.593 de oameni…