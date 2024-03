Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe a reușit o victorie grea pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 2-1, in etapa a XXVIII-a din SuperLiga. Dupa acest rezultat, covasnenii spera inca la un loc in play-off.

- Universitatea Cluj a facut un pas spre calificarea in play-off, dupa victoria la limita obținuta pe teren propriu in fața Farului Constanța, scor 1-0, in runda cu numarul XXVIII a SuperLigii.

- Dinamo a caștigat pentru a treia oara in ultimele patru etape și se apropie de echipele aflate pe locurile de baraj. Gruparea bucureșteana s-a impus in fața formației FC Hermannstadt, scor 1-0, in etapa a 28-a din SuperLiga.

- Gruparea portugheza FC Porto a invins miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa engleza Arsenal Londra, intr-un meci din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, informeaza news.ro. In prima parte nu s-au consemnat multe ocazii de gol pe Dragao. Arsenal a avut posesia, dar nu a putut strapunge…

- Campioana en titre Farul Constanta a fost invinsa fara drept de apel, pe teren propriu, de „codașa” Ligii 1, Dinamo, cu scorul de 2-0, in epilogul etapei a 25-a. Dupa ce etapa trecuta o incurcase in deplasare pe FCSB, scor 1-1, Farul s-a vazut depașita la Ovidiu de ultima clasata. Dinamo a deschis scorul…

- Inter Milano a avut parte de un meci foarte dificil pe terenul celor de la Fiorentina, dar gruparea antrenata de Simone Inzaghi s-a impus cu 1-0 și a recuperat prima poziție in clasamentul din Serie A.

- HC Dunarea Braila a caștigat la limita, 30-29, cu Lokomotiva Zagreb, Gloria Bistrița a remizat cu puternica Neptunes Nantes, 19-19, iar CSM Tg. Jiu a fost dominata de HK Sola, 40-29 HC Dunarea Braila s-a impus azi in deplasare la HC Lokomotiva Zagreb, 30-29 (16-16) in grupa B. O victorie necesara și…

- Inter Miami, clubul superstarului argentinian Lionel Messi, a anuntat, vineri, ca va sustine un meci amical contra campioanei Japoniei, Vissel Kobe, in cadrul turneului sau din Orientul Mijlociu si Asia, programat in luna februarie, informeaza AFP.Clubul din Major League Soccer va juca cu Vissel…