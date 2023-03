Stiri pe aceeasi tema

Gruparea Paris Saint-Germain a anuntat, marti seara, ca atacantul brazilian Neymar a suferit o entorsa la glezna dreapta, cu leziuni ligamentare.

- Andrei Cordea, 23 de ani, a vorbit despre problemele de arbitraj de la FCSB - CS Universitatea Craiova, scor 1-1. Fotbalistul roș-albaștrilor s-a aratat mulțumit de prestația echipei sale. De asemenea, a comentat și momentul ce a precedat golului egalizator din finalul partidei, dar și despre cartonașul…

- Dani Ceballos (26 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost autorul unui gest golanesc in finala Supercupei Spaniei, pierduta de madrileni in fața marii rivale, FC Barcelona, scor 1-3. Fotbalistul campioanei Spaniei a fost suprins de camerele TV in timp ce il tragea de par pe Gavi (18 ani),…

- Marile nume ale fotbalului brazilian nu au venit sa-și ia adio de la Pele. Printre absenți, Neymar. „Cei care ignora istoria nu pot lupta pentru un titlu mondial", l-a criticat jurnalistul Jose Luiz Datena. Zeci de mii de oameni s-au desparțit de Pele pe stadionul Santos, dar a su ...

- Medicii brazilieni le dau fanilor fotbalului de pe intreaga planeta o veste extrem de proasta. Legendarul Pepe se simte din ce in ce mai rau. Cancerul de care sufera Pele avanseaza și se confrunta cu disfuncții renale și cardiace, arata raportul medical. Totodata, legendarul fotbalist este tratat pentru…

- O echipa a secției de Ortopedie a Spitalului Județean Suceava a realizat o interventie chirurgicala complexa care a constat in reconstrucția – artrodeza a gleznei drepte și folosirea de alogrefa morcelata osoasa pentru umplerea unui defect osos restant, importata de la banca de țesuturi de la Spitalul…

- Vești bune pentru fanii lui Neymar! Dupa ce i-au fost aduse acuzații grave și risca sa stea cinci ani in spatele gratiilor in procesul in care fusese acuzat de frauda fiscala, dupa procedeul transferului sau de la Santos la Barcelona, in 2013, fotbalistul a fost achitat.