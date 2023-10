Stiri pe aceeasi tema

- Porto - Barcelona, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei H din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 4 octombrie, de la ora 22:00, pe Estadio do Dragao, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 4 si Prima Sport 2.

- FC Barcelona a anuntat ca mijlocasul Frenkie de Jong s-a accidentat la glezna dreapta in meciul de sambata, scor 3-2, cu Celta Vigo. Frenkie De Jong a "suferit o accidentare la nivelul sindesmozei tibio-peroniera distale a gleznei drepte", a anuntat FC Barcelona, scrie news.ro. FC Barcelona…

- Meciurile serii din grupele UEFA Champions League au putut fi urmarite, in format LIVE SCORE, pe AS.ro. Barcelona a dat recital impotriva lui Antwerp si a obtinut o victorie categorica. Campioana Europei, Manchester City, a fost condusa la pauza de Steaua Rosie, dar a dat recital dupa pauza. In derby-ul…

- UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu, marți seara (22:00), la meciul Barcelona - Antwerp (transmis de Digi Sport 2, Prima Sport 3 și Orange Sport 4), in grupa H de Champions League. VAR și AVAR, tot romani: Catalin Popa și Ovidiu Hațegan. Romania nu a mai avut o echipa in grupele Champions League din 2013,…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul FC Barcelona - Royal Antwerp, care va avea loc, marti, de la ora 22.00, in grupa H a Ligii Campionilor.Radu Petrescu va fi ajutat la cele doua linii de Radu Ghingulesc si Mircea Grigoriu, in timp ce Marcel Birsan va fi rezerva. In Camera VAR…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- Antrenorul lui Royal Anvers, Mark van Bommel, a omis sa-l treaca pe fundașul Sam Vines pe lista cu lotul trimis la UEFA și nu se va putea baza pe el intr-o grupa de foc, cu Barcelona, Porto și Șahtior. Olandezul a mai comis-o și in 2021, cand o antrena pe VfL Wolfsburg. Royal Anvers nu se va putea baza…

- Echipele spaniole vor sa aiba din nou succes pe plan european, la cel mai inalt nivel. Daca in Europa League, au reușit constant sa aiba parte de victorii finale cu ajutorul celor de la Sevilla, Villarreal sau Atletico Madrid, ibericii vor sa readuca in prim planul Ligii Campionilor și alte cluburi,…