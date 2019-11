Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finlandez Antti Rinne a declarat duminica aceasta ca toate statele UE par a fi pregatite sa accepte ca acordarea de fonduri europene ar trebui conditionata de principii democratice, a declarat el pentru postul public finlandez YLE, potrivit Rador care citeaza Mediafax.Finlanda, care…

- Ungaria va bloca prin veto bugetul UE pentru 2021-2027, intrucat considera inacceptabil ca alocarea fondurilor europene sa fie supusa unor conditionalitati politice, precum situatia statului de drept, a susținut seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, citat de Reuters.''Ceea…

- Fondurile europene alocate in acest an, in valoare de 200 de milioane de euro, pentru investitii in sisteme de irigatii au fost epuizate, iar sesiunea de primire a cererilor de finantare a fost inchisa, a anuntat, vineri, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. In sesiunea deschisa in 6 februarie,…

- Fondurile europene intrate in conturile fermierilor romani in perioada 2017-2019 se apropie de 9 miliarde de euro, numai in acest an Comisia Europeana decontand Romaniei peste 2,7 miliarde de euro pentru agricultura si dezvoltare rurala, a anuntat, marti, ministerul de resort. "In data de 26 august…

- Fondurile sunt inca disponibile prin Programul Național de Sprijin (PNS) in Sectorul Vitivinicol 2019 – 2023, iar posibilii beneficiari pot sa aplice in continuare pentru acestea. APIA reamintește posibililor beneficiari oportunitatea accesarii fondurilor pentru finanțarea programelor de restructurare/reconversie…