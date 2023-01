Stiri pe aceeasi tema

- Apropo de new year new me, 2023 s-ar putea numi anul experiențelor noi. Primul care va provoaca la un sound nou, dar cu aceleași vibrații caracteristice este The Motans. Artistul ofera ascultatorilor sai o serie de colaborari cu unele dintre cele mai sonore nume ale momentului in trap. EP-ul “Midnight…

- V.S. Prahoveanul Teodor Debu, originar din orașul Valenii de Munte, a ajuns in finala concursului de talente ”Vocea Romaniei”! In varsta de 22 de ani, Teodor este unul dintre cei patru concurenți ajunși in finala, membru al echipei lui Denis Roabeș, de la The Motans. In semifinala desfașurata la finalul…

- Șeful Curții Constituținale a Romaniei bate un apropo politic de 1 Decembrie și spune ca romanii trebuie sa respecte valorile țarii, dar și Constituția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Marin Duna, fost antrenor secund la Clinceni și UTA in mandatele lui Ilie Poenaru, a vorbit la GSP Live despre Andrei Cordea, fostul sau elev. Cordea, unul dintre cei mai importanți jucatori de la FCSB, a lucrat cu Marin Duna la Academica Clinceni in sezonul 2020-2021. Marin Duna, laude la adresa lui…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, unul dintre principalii aliați ai lui Putin, și miliardarul Elon Musk au avut un schimb bizar de replici pe Twitter. Fondatorul Tesla a devenit din ce in ce mai proeminent in dezbaterile legate de razboiul din Ucraina, dupa ce a fost aspru criticat pentru propunerea…

- Iata horoscopul de weekend 21-23 octombrie 2022 scaldat de influente astrale majore. Saptamana a inceput intens si se incheie la fel. Conjunctia Soare-Venus ne invita sa ne aruncam in tot ceea ce promite distractie si varietate. Suntem aproape dependenti de placere si stim exact cum sa aratam latura…

- Antonia va face Revelionul la Craiova, dar nu acasa la Alex Velea, ci la Universitate. Solista va concerta in noaptea dintre ani alaturi de The Motans si Adrian Eftimie, pentru show-ul oferit craiovenilor primaria urmand sa plateasca suma de 123.000 de euro. Show de 123.000 de euro la Craiova, in noaptea…

- Apropo de ultra-mega-sondajul comandat pare-se, dupa cum arata toate indiciile de PNL, dar fetuit in prealabil de premarele Mihaita sau de oamenii de bine sau de rau din anturaj, voi ati observatara, stimati telespectatori sau mai ales dragi scrolleri pe facebook ori alte retele, o chestiune tare interesanta…