Stiri pe aceeasi tema

- Nevasta lui Vali Nebunu a reușit sa scape la mustața de o specializare la „facultatea” Targșor, grație procurorilor DIICOT, care, dupa ce au ținut la sertar timp de șase ani un dosar de trafic de droguri, au renunțat la urmarirea penala, ca sa-i protejeze pe cei care au facut „16”.

- Trei proxeneti, acuzati ca au rapit o tanara din Bihor, au scos-o din tara cu complicitatea unui taximetrist si au fortat-o sa se prostitueze in Italia, au fost condamnati definitiv la detentie si la plata unor daune de 10.000 euro in favoarea victimei lor, de care nu mai au dreptul sa se apropie vreme…

- Capturat cu greu, la un an și jumatate dupa comiterea jafului care a ingrozit Marea Britanie, interlopul brailean Sandel Hornea trebuie sa raspunda in fața legii și pentru doua fapte savarșite in Romania.

- O tanara de 22 de ani din Dambovița, care avea o condamnare de doi ani și o luna pentru un furt de la executarea careia se sustragea, a cazut in plasa polițiștilor aradeni dupa ce a comis un nou furt la Arad, impreuna cu un tanar tot de 22 ani, din Șomoșcheș. Polițiștii Secției 2 […] The post A forțat…

- Milionarul care a calcat pe cap un pieton care traversa regulamentar și i-a impraștiat creierii pe zebra a fost salvat de la pușcarie de judecatori și, pe langa pedeapsa cu suspendare, a fost obligat sa presteze munca in folosul comunitații la... biserica.

- Aproape cinci ani a stat in pușcarie Cristi Borcea, imparțind o vreme celula cu Victor și Giovani Becali. Prezent in emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Borcea a facut dezvaluiri șocante despre viața traita in penitenciar, in urma careia a ramas cu mari traume, noteaza click.ro.…