Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fostul mare portar al naționalei, a comentat situația din Giulești. La Rapid - Farul 1-2, galeria a refuzat sa susțina echipa, iar fanii de la tribuna i-au fluierat pe ultrași. La meciul cu Farul, primul dupa ce Liviu Ungurean a fost reținut pentru constituire de grup infracțional organizat,…

- Au ramas mai puțin de trei saptamani pana la primele meciuri ale Romaniei in 2024, amicalele cu Irlanda de Nord (București, 22 martie, ora 21:45) și Columbia (Madrid, 26 martie, ora 21:30), iar selecționerul Edward Iordanescu e tot mai ingrijorat de situația stranierilor. ...

- Fundașul central Florin Ilie (31 de ani) poarta bandorela lui Poli Iași la meciul cu Dinamo, din runda cu numarul 29 a Superligii. Fundașul central este al 9-lea capitan ales de Leo Grozavu in actuala stagiune. Poli Iași a inceput sezonul avandu-l capitan pe veteranul Gabriel Vașvari. Leo Grozavu a…

- CSC Șelimbar, Corvinul Hunedoara și Unirea Slobozia și-au asigurat prezența matematica in play-off-ul din Liga 2. Doar formația pregatita de Adrian Mihalcea are drept de promovare, iar calculele pot deveni și mai interesante. CSM Reșița, CSM Alexandria, CSC Șelimbar, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua,…

- Tanara a fost prinsa cu un kilogram de substanțe narcotice ilegale asupra ei, pe insula Ischia, unde a mers pentru a se distra, potrivit propriilor declarații. Aceasta a fost plasata in arest la domiciliu in așteptarea procesului, la locuința sa din Pozzuoli, relateaza Sky TG24 potrivit Ziare.com.Situația…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…

- Un accident tragic a avut loc in noaptea de Revelion intr-un cartier liniștit din Constanța, cand un echipaj de poliție a lovit in plin un pieton, in condiții de ceața densa și fum de la petarde. Incidentul a dus la ranirea grava a unui barbat de 41 de ani, iar un polițist a fost nevoit sa scoata pistolul…