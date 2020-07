Stiri pe aceeasi tema

- Stabilit in Germania din 2011, medicul neurolog George Crivac a scris o postare foarte dura pe Facebook legat de pandemia de COVID-19, de sistemul de sanatate si de situatia din tara noastra dupa ce si-a petrecut concediul in Romania. Iata ce a scris medicul George Crivac pe Facebook: „Azi (joi, 23…

- Stabilit in Germania din 2011, medicul neurolog George Crivac a scris o postare foarte dura pe Facebook legat de pandemia de COVID-19, de sistemul de sanatate si de situatia din tara noastra dupa ce si-a petrecut concediul in Romania

- Romanii care vor sa se testeze pentru coronavirus scot din buzunare de patru ori mai mult, fata de nemti. Pretul unui test COVID in Germania este aproximativ 19 euro, iar in Romania ajunge chiar si la 80 de euro. Un test pentru depistarea coronavirusului, in Romania, se poate efectua pentru o suma…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica in bilantul oficial din 16 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146…

- Medicul primar specialit in boli infectioase si tropicale Emanoil Ceausu a declarat pentru Adevarul ca, avand in vedere reticenta populatiei la respectarea regulilor de distantare si igiena, autoritatile ar trebui sa ia masuri care sa impuna aceste conditii. Pana azi (vineri), Romania inregistreaza…

- Stare de alerta in Romania! Șase persoane care s-au stins din viața din cauza noului coronavirus au fost declarate de doua ori de Grupul de Comunicare Strategica. In acest context, autoritațile au luat masuri și au oferit un comunicat oficial, reușind sa clarifice situația!

- Muncitorii sezonieri romani suspecți de coronavirus , care au plecat in Germania luna trecuta, vor fi trimiși inapoi in Romania. Un grup de 200 de persoane urmeaza sa fie trimis in țara cu autocarul, susțin surse citate de gazetadecluj.ro, dupa ce o cursa aeriana care trebuia sa-i repatrieze, pe aeroportul…

- Lt. col. Chioralia Dinu Ștefan, medicul militar stabilit de zeci de ani in Dej, trimis sa asigure managementul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, a acordat un interviu pentru Radio Top. Radio Top: Cați medici și asistenți medicali va lipsesc in acest moment și care sunt…