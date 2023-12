Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au inscris pe listele de asteptare pentru a-si monta un cip in creier, dupa ce tehnologia Neuralink a lui Elon Musk a primit aprobarea din partea autoritatilor americane. Pentru inceput, cipul ar urma sa fie implantat persoanelor care sufera de probleme locomotorii grave. Pentru inceput,…

- Mii de persoane și-au declarat interesul pentru a le fi implantate cipuri in creier, dupa ce Neuralink – startup-ul lui Elon Musk – a primit la inceputul acestui an aprobarea autoritaților pentru a incepe testele pe oameni, potrivit Bloomberg. Startup-ul cu cipuri cerebrale spera sa implanteze un dispozitiv…

- Mii de oameni vor unul dintre implanturile cerebrale dezvoltate de Neuralink, transmite un articol Bloomberg recent, semnat de unul dintre biografii lui Elon Musk, Ashlee Vance. Compania miliardarului a primit aprobarea FDA pentru a lansa testele pe oameni, dar nu a gasit inca persoana care sa fie dornica…

- Compania de neurotehnie a lui Elon Musk, Neuralink, recruteaza persoane cu dizabilitați grave pentru a testa pe aceștia siguranța cipurilor cerebrale. Potrivit companiei, obiectivul proiectului este de a „acorda oamenilor capacitatea de a controla un cursor sau o tastatura de calculator doar cu ajutorul…

- O comisie independenta de evaluare a dat aprobarea pentru a incepe recrutarea de pacienți in primul sau studiu pe oameni al start-up-ului Neuralink, al lui Elon Musk. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul unui studiu de șase ani, potrivit The Guardian.Neuralink…

- Neuralink, start-up-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, a anuntat ca a primit aprobarea unei comisii independente de evaluare pentru a incepe recrutarea de pacienti pentru primul sau studiu pe oameni. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul…

- Neuralink este una dintre cele cateva companii care dezvolta o interfata creier-computer (BCI) care poate colecta si analiza semnalele cerebrale. Insa promovarea bombastica a companiei de catre directorul miliardar al acesteia, inclusiv promisiunile de a dezvolta un computer cerebral complet care sa…

- Neuralink, start-up-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, a anuntat ca a primit aprobarea unei comisii independente de evaluare pentru a incepe recrutarea de pacienti pentru primul sau studiu pe oameni. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul…