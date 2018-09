Netflix si Amazon vor fi obligate sa produca mai mult continut european

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai…

- Ucraineanca Ludmila Kozlovska, presedintele Open Dialog Fundation, ONG-ul polonez care face lobby pentru partidele Maiei Sandu si Andrei Nastase, dar și pentru raiderul nr. 1 in CSI, Veaceslav Platon, a fost expulzata din Polonia si din Uniunea Europeana.

- Serviciile de pasapoarte Bucuresti si Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul si, potrivit noului orar, in zilele de luni, marti si miercuri institutiile vor functiona pana la ora 18:30, iar in zilele de joi si vineri acestea vor fi deschise pana la ora 16:30, se anunata intr-un comunicat…

- Televiziunea live scade considerabil in topul preferintelor consumatorilor, conform unui studiu realizat de Hub Entertainment Research pe un esantion de aproape 2.000 de utilizatori cu varste peste 18 ani. In 2018, procentul de utilizatori care se uita la televizor la programe live a scazut foarte mult,…

- Serviciile de informatii americane considera ca regimul nord-coreean nu a incetat sa produca combustibil nuclear, in pofida inceperii unui dialog cu SUA, a relatat postul de televiziune american NBC, citat de Reuters. Intr-un reportaj difuzat vineri, NBC se bazeaza pe mai multe documente…