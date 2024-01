„Griselda”, o miniserie venita de la creatorii Narcos, inspirata din viata priceputei si ambitioasei Griselda Blanco, cea care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri din istorie, cu Sofia Vergara in rolul principal; „Society of the Snow”, filmul selectat sa reprezinte Spania la Premiile Oscar in 2024, o relatare fascinanta despre o tragedie din Anzi, regizata de J. A. Bayona; si „Lift”, unde o echipa internationala de hoti vrea sa fure 500 de milioane de dolari in aur dintr-un avion in zbor, sunt cateva dintre filmele noi care vor fi difuzate de Netflix din ianuarie. De asemenea, documentarul…