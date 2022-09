Netflix lansează pseudonimele pentru jocuri Netflix a lansat optiunea crearii pseudonimelor pentru utilizatorii care joaca unul sau mai multe titluri oferite de platforma exclusiv abonatilor. Noua functie permite acestora creare unei identitati special pentru jocuri. Pseudonimele in cazul Netflix sunt indicatoare unice prin care utilizatorii se pot descoperi in cadrul platformei, pot vedea ce scoruri au obtinut, se pot imprieteni si pot juca diverse jocuri impreuna. Aceleasi pseudonime vor putea fi folosite pentru a invita prietenii la un joc si pentru a afisa un status care sa arate cand cineva este online si disponibil pentru a se juca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

