Netflix închide serviciul de închiriere a DVD-urilor Netflix a anuntat ca va inchide serviciul de inchiriere a DVD-urilor. 29 septembrie va fi ultima zi in care filmele pe discuri optice vor mai fi disponibile. Scaderea interesului pentru filmele stocate pe mediul fizic este factorul care determina Netflix sa renunte la serviciile pe care le-a oferit incepand cu 1998. Primul film livrat de Netflix pe DVD a fost Beetlejuice. De atunci, compania a mai trimis prin posta peste 5,2 milioane de plicuri cu DVD-uri, care au ajuns la peste 40 de milioane de clienti. Netflix a intrat pe piata streaming-ului in 2007 si a ajuns sa detina in prezent cel mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

