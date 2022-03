Stiri pe aceeasi tema

Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix se scumpeste acum in Marea Britanie si Irlanda.

- Britanicii si irlandezii sunt primii europeni care vor trebui sa plateasca un abonament Netflix lunar mai scump chiar si cu pana la trei euro. Pachetul Basic se va scumpi cu o lira sterlina, respectiv un euro, ajungand sa coste 7 lire in Marea Britanie si 9 euro in Irlanda. Cu o lira respectiv doi euro…

- In pofida asigurarilor guvernamentale, prețul combustibililor nu s-a plafonat la creșteri cu cel mult 15 bani, dupa cum avansau unele persoane oficiale. Va prezentam prețurile la combustibili la aceasta ora, cu mențiunea ca acestea se pot modifica de la o ora la alta. Este de așteptat ca specula benzinarilor…

- Ministrul din Italia al Tranzitiei Ecologice, Roberto Cingolani, a propus miercuri Guvernului si Uniunii Europene sa se recurga la aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediul Coridorului de Sud, care leaga Marea Caspica de Europa, pentru a reduce puternica dependenta de Rusia, in contextul tensiunilor…

- Romanii isi propun sa calatoreasca mai mult in 2022 si au in plan sa organizeze intre 2 si 4 vacante in Romania si 1-2 vacante in Europa, iar pretul si locul de cazare influenteaza cel mai mult decizia de cumparare a unei vacante, arata un studiu realizat de Szallas Group, din care face parte platforma…

- Danemarca intentioneaza sa anuleze toate restrictiile interne antiCOVID-19 de la 1 februarie in pofida unui numar record de infectari noi, considerand ca acoperirea vaccinala a populatiei daneze este suficient de mare in fata severitatii mai reduse a imbolnavirilor provocate de varianta Omicron a noului…

- Unul dintre liderii mondiali al Fondurilor de Investitii – ENTERPRISE INVESTMENT intra in IT-ul romanesc prin preluarea companiei CODE FACTORY in subsidiara SOFTWARE MIND. Cu peste 15 ani de experienta in domeniul serviciilor IT si peste 220 de angajati in Marea Britanie, Irlanda, Romania si Moldova,…

- Valul cinci al pandemiei de coronavirus, generat de noua tulpina Omicron mai infecțioasa, a doborat noi praguri de infectare in Marea Britanie. Dupa ce miercuri a fost prima zi din pandemie cu peste 100.000 de cazuri, bilanțul a crescut alarmant joi la aproape 120.000 de infectari in doar 24 de ore,…