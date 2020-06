Stiri pe aceeasi tema

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Companiile majore sunt adesea precaute in conflicte sensibile, cand tind sa se teama sa nu-și ofenseze clienții și sa-și asocieze brandurile cu subiecte complicate. De data aceasta, dupa moartea afro-americanului George Floyd, Nike, Reebok, Netflix, Citigroup, HBO, TikTok sau Youtube iau poziție cu…

- Jonah Hill ocupa primul loc in topul actorilor care injura cel mai mult in filme, gratie rolurilor pe care starul hollywoodian le-a interpretat in lungmetraje precum „Superbad” si „The Wolf of Wall Street”, potrivit unui studiu realizat recent in Statele Unite, transmiteAgerpres. Specialistii de la…

- Netflix a lansat trailerul și primele imagini din serialul original polonez The Woods. Seria de șase episoade, bazata pe romanul lui Harlan Coben și regizata de Leszek Dawid și Bartosz Konopka, va fi disponibila pe Netflix pe 12 iunie. Setat in doua perioade diferite: anul 2019 și anul 1994, serialul…

- Promoția 2020 a universitaților din Statele Unite ale Americii va avea parte de o surpriza, dupa ce acele ceremonii de absolvire vor fi, cel mai probabil, anulate. Evenimentul va avea loc in data de 6 iulie, cand va fi transmis pe canalul YouTube Originals, iar ceremonia se anunta plina de surprize…

- Google lanseaza o platforma dedicata invațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta se gasește la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ și ofera resurse in limba romana necesare profesorilor pentru…

- Doi medici talentați din Statele Unite ale Americii au facut o pauza de la treburile medicale și s-au pus pe cantat. Chirurgul ortoped Elvis Francois interpreteaza piesa ”Imagine” a lui John Lennon, in timp ce un coleg il ajuta cu pianul. „In viata, sunt multe lucruri care ne dezbina. Religia, rasa,…