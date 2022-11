Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Wednesday” și-a caștigat deja popularitatea pe platforma Netflix. Multe dintre cadrele producției par a fi straine de noi, insa producția s-a ancorat puternic in numeroase locuri de poveste din Romania.

- In ce locații din Romania s-a filmat serialul Wednesday cu Familia Addams In toamna anului trecut, noul serial despre Familia Addams marca Netflix a fost filmat integral in Romania. Proiectul poarta numele Wednesday. Este vorba despre o miniserie de 8 episoade ce s-a lansat deja pe platforma de steaming.…

- Cele opt episoade din serialul WEDNESDAY, o producție Netflix creata de Tim Burton, sunt disponibile de azi, doar pe Netflix. Acesta este primul serial live-action al lui Burton și debutul sau in regie de TV, iar in cuvintele realizatorilor Alfred Gough și Miles Millar „Tim Burton și Wednesday Addams…

- Serialul "Wednesday", regizat de Tim Burton, are premiera mondiala pe 23 noiembrie la Netflix. Trailerul oficial prezinta noi personaje: veteranul in comedie Fred Armisen il va portretiza pe iubitul unchi Fester, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trailerul oficial al serialului WEDNESDAY, o producție Netflix creata de Tim Burton, ne dezvaluie noi personaje: veteranul in comedie Fred Armisen il va portretiza pe iubitul unchi Fester. Trailerul a debutat la New York Comic Con in timpul unui panel de sambata seara, la care au participat și actorii…

- Bun-venit la Tudum: Un eveniment Netflix internațional pentru fani, ediția 2022, o zi captivanta, plina de noutați exclusive, imagini in premiera, trailere, avanpremiere și interviuri cu cei mai cunoscuți creatori și vedete Netflix. Evenimentul virtual gratuit a sarbatorit fanii Netflix și a fost dedicat…

- Ți s-a spus vreodata ca ești diferit? Ciudat? Ca nu faci parte din mediul in care traiești? Intr-o lume plina de Normies, te-ai simțit vreodata Diferit? Daca te regasești, exista un loc special pentru oamenii ca tine… Academia Nevermore. Academia Nevermore a fost fondata in 1791 pentru a oferi un refugiu…

- Scenariștii Stranger Things i-au atras pe fani aproape dezvaluind intreaga intriga din sezonul cinci. Sezonul patru Stranger Things s-a incheiat cu un final grandios care ne-a prezentat gașca din Hawkins luptand impotriva lui Vecna. Și asta așa, fara sa dam foarte multe spoilere. Creatorii seriei, frații…