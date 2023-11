Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat joi seara ca ii trimite inapoi in Gaza pe toti muncitorii palestinieni blocati pe teritoriul isrelian de la atacul Hamas din 7 octombrie si ca „taie orice legatura” cu teritoriul controlat de organizatia islamista. „Israelul intrerupe orice contact cu Gaza. Nu vor mai exista lucratori…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, nu a recunoscut duminica, 29 octombrie, divergențele dintre SUA și Israel in legatura cu atacul militar din Fașia Gaza, dar a subliniat ca Washingtonul continua sa fie sincer cu aliatul sau din Orientul Mijlociu, relateaza…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Forțele de Aparare ale Israelului afirma ca unul dintre tancurile sale a bombardat din greșeala un post militar egiptean in apropiere de Kerem Shalom, in zona celor trei frontiere cu Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel.Forțele de aparare israeliene spun ca „iși exprima regretul in legatura cu incidentul"…

- Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu ceea ce fostul presedinte al SUA a descris drept o proasta pregatire pentru atacul declansat sambata de militantii miscarii palestiniene Hamas, atac in care au murit cel putin 1.200 de oameni in Israel, informeaza…

- Presa de stat din Coreea de Nord a invinovatit marti, 10 octombrie, Israelul ca provoaca varsarea de sange in Gaza, transmite Reuters , observand ca este prima luare de pozitie a Phenianului in privinta conflictului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, relateaza Agerpres . Cotidianul…