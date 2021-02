Netanyahu: Israelul intenţionează să îşi redeschidă economia până pe 5 aprilie, după vaccinarea întregii populaţii eligibile Israelul a importat vaccinuri fabricate de Pfizer-BioNTech si Moderna si a administrat cel putin o doza de vaccin al Pfizer cel putin la 50% din populatia sa de 9 milioane de persoane. Duminica, Israelul a redeschis numeroase afaceri, intre care magazinele stradale si mallurile, cu toate ca unele facilitati de recreere sunt disponibile numai perdoanelor imunizate prin vaccinare sau dupa recuperarea in urma infectarii cu Covid-19. Multi dintre copii au revenit la scoala, dat elevii din scolsile gimnaziale invata inca acasa, in timp ce restaurantele pot doar sa ofere mincare la pachet sau sa faca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

