Netanyahu, interogat în mai multe dosare de corupţie ”Premierul si-a prezentat marturia in dosarul 3.000 (cu privire la submarine). El a furnizat toate detaliile care l-au condus sa ia decizii profesionale cu privire la submarine, explicand importanta lor pentru securitatea statului”, au anuntat marti serviciile sale intr-un comunicat.



Netanyahu se bucura sa poata ”sa puna capat o data prentu totdeauna afirmatiilor false propagate de politicieni”, se arata in comunicat. Netanyahu a fost audiat pentru prima oara in acest caz, scrie presa israeliana, potrivit careia interogatoriul a durat cateva ore, informeaza Agerpres.



