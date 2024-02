Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier a avut loc luni, 5 februarie, pe un drum european din comuna vasluiana Zorleni. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat de mai multe ori cu masina si a zburat la propriu prin parbriz. Vehiculul s-a rostogolit de cel puțin trei ori. La a doua rotație prin aer,…

- Dosarul penal a fost deschis la plangerea unei femei pe care escrocii au incercat sa o inșele, dar nu au reușit. Totul s-a intamplat in ianuarie 2021. La acea vreme, o femeie care circula DN E87 Tulcea–Constanța, impreuna cu cei doi copii, a oprit pe traseu pentru a le cumpara copiilor apa și biscuiți.…

- CURS… AJF Vaslui va organiza, in aceasta primavara, cursuri pentru obținerea licenței de antrenor UEFA – C. Taxa de participare la curs este de 1000 de lei, iar candidații vor susține o proba teoretica și una practica. Dosarul de inscriere trebuie sa conțina urmatoarele: copie carte de identitate, cazier…

- Gabi Badalau ajunge, miercuri, in fața magistraților de la Curtea de Apel București, carora le-a cerut sa anuleze masura controlului judiciar dispusa in dosarul DNA in care este acuzat de dare de mita pentru un contract cu o primarie din județul Giurgiu.

- Parinții unui adolescent de 17 ani acuza poliția din Gherla ca protejeaza un consilier local din localitatea Aluniș, care a batut un copil.Consilierul local PMP ar fi fost inarmat li cu un topor.Martorii audiați, dar și victima, au precizat exact cine au fost autorii agresiunii, iar bataia a fost filmata.…

- Curtea Suprema de Justiție a admis recursul inaintat de Partidul Politic „Șansa” impotriva incheierii Curții de Apel Chișinau prin care a fost declara inadmisibila acțiunea formațiunii privind anularea Dispoziției CSE. Astfel, instanța suprema a restituit cauza spre rejudecare, anunța reprezentanții…

- In emisiunea Profesioniștii a Eugeniei Voda de la TVR 1, difuzata sambata trecuta, pe data de 28 octombrie 2023, președintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, in varsta de 68 de ani, a dezvaluit public faptul ca, in urma administrarii celei de-a doua doze a vaccinului anti-Covid, a primit…

- „Bombardierul de la Tineretului” care a facut de ras Poliția și Jandarmeria, fugind de sub nasul angajaților MAI și transmițand mesaje din cada plina cu spuma, va fi escortat in fața instanței.