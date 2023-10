Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa „demoleze Hamas” in Gaza, relateaza Reuters.

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, a verificat, miercuri, mai multe locuri de joaca din oras si a constatat nereguli grave. Pentru a fi luate masuri incat sa nu se mai repete incidente ca cel in care o fetita s-a electrocutat, prefectul a convocat, pentru vineri, o ședinta a Comitetului…

- Oil prices eased on Wednesday as concerns over slow demand from top crude importer China grew after bearish trade and inflation data, eclipsing fears over tighter supply arising from output cuts by Saudi Arabia and Russia, according to Reuters. Brent crude futures fell 21 cents, or 0.2%, to $85.96 a…

- Ucraina va incepe in aceasta saptamana consultari cu Statele Unite cu privire la furnizarea de garantii de securitate pentru Kiev pana la finalizarea procesului de aderare la NATO, a declarat transmis seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenskii, Andrii Iermak, relateaza Reuters. Discutiile…