Stiri pe aceeasi tema

- Compania a anuntat un profit operational de 8,5 miliarde de euro (9,27 miliarde de dolari) pentru primele trei luni ale anului, dar a remarcat ca 3,5 miliarde de euro din acesta este atribuit acoperirii marfurilor, pe fondul cresterii preturilor materiilor prime. Randamentul operational al vanzarilor…

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis joi o noua majorare modesta a productiei de petrol, ignorand solicitarile vizand o crestere semnificativa a ofertei pentru a reduce presiunile asupra preturilor, provocate de razboiul din…

- Se preconizeaza ca volumul va scadea cu peste 24%, la aproximativ 1,22 milioane de unitati in martie si cu peste 16% in primul trimestru. ”Nu va lasati inselati, aceasta piata este blocata la un volum redus”, a spus Charlie Chesbrough, economist senior la Cox Automotive, adaugand ca vanzarile vor ramane…

- Trei sindicate spaniole ale soferilor de camioane au respins, marti, un pachet de ajutor guvernamental si s-au alaturat grevei care dureaza de o saptamana impotriva cresterii preturilor la combustibil. Aceasta actiune ar putea agrava deficitul de produse alimentare in supermarketurile din intreaga tara,…

- Cele trei sindicate ale soferilor de camioane s-au alaturat grevei dupa ce au decis ca un pachet de sprijin guvernamental in valoare de 500 de milioane de euro oferit luni este imprecis si nu este suficient pentru a compensa cresterea pretului motorinei. Planul guvernamental care urmeaza sa fie aprobat…

- Pe masura ce ofensiva rusa in Ucraina intra in a treia saptamana, investitorii cauta adaposturi sigure, in timp ce inflația crește costul vieții. Dar nu prea au de unde sa aleaga. Invazia Rusiei in Ucraina a insemnat o lovitura pentru economia globala, dupa ce abia și-a revenit din pandemia de coronavirus.…

- COMPANII EUROPENE BASF Producatorul german de produse chimice detine Wintershall Dea, unul dintre sustinatorii financiari ai gazoductului Nord Stream 2, impreuna cu grupul de investitori LetterOne, al miliardarului rus Mihail Fridman. BASF mai spune ca genereaza 1% din vanzarile grupului din Rusia.…

- In Marea Britanie, crește cererea de mașini electrice. Vanzarile de autoturisme noi din marele regat au revenit, datorita cererii in creștere pentru vehicule alimentate cu baterii. Inmatricularile de mașini noi au crescut cu un sfert luna trecuta, potrivit datelor preliminare ale Societații Producatorilor…