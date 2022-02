Nestlé Global a încheiat anul fiscal 2021 cu o creștere organică de 7,5% Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare și bauturi din lume, anunța rezultatele financiare inregistrate la nivel de grup pentru anul 2021, raportand o creștere organica de 7,5%, generata de un mix de cote de piața in creștere, redresarea sectorului out-of-home și dinamica pozitiva din retail. “In 2021, ne-am concentrat in continuare pe punerea in aplicare a strategiei noastre pe termen lung și pe accelerarea investițiilor in creștere, navigand in același timp prin provocarile lanțului de aprovizionare la nivel mondial. Creșterea noastra organica a fost puternica, cu o sporire a cotei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

