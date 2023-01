Nereguli grave semnalate la vânzarea Petrom. Privatizarea, în defavoarea statului „In urma controlului s-au constatat abateri privind indeplinirea clauzelor cuprinse in Contractul de privatizare nr. 5/2004”, arata Raportul Curții de Conturi din anul 2009 cu privire la Petrom. „O sa incep cu acest raport al Curții de Conturi, al departamentului X, care s-ar fi ocupat de privatizari. Am crezut ca e scris la mișto X. Sunt auditori publici externi. Am o sinteza din 16.03.2009. Timp de 5 ani au fost puse așa-zise restricții. A fost facut la finalizarea restricțiilor, impreuna cu cei de la Ministerul Economiei. Pe de o parte, nu s-a facut certificarea terenurilor. Instituția statului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

