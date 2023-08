Nereguli grave la depozitul GROAZEI din Crevedia: 7 instituții știau, dar nu au intervenit ferm Iese la iveala un șir lung de nereguli grave legate de funcționarea depozitului de GPL de la Crevedia. In urma cu 3 ani au fost facute 2 controale inopinate la stația, iar problemele sesizate erau exact cele care au dus la producerea tragediei de ieri. Care sunt instituțiile care știau de nereguli și de ce le-a ascuns sub preș? Astfel, potrivit surselor Realitatea Plus , Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dambovița a facut un control inopinat la data de 20 iulie 2020 și a constatat, ca deficiențe, faptul ca prin reamplasarea instalației de distribuție gaz petrolier lichefiat tip SKID nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stația GPL din Crevedia a fost amendata de trei ori, cu o suma totala de 50.000 de lei in 2020, in urma unor controale in care s-au gasit multiple nereguli. De asemenea, in 31 iulie 2020, a notificat autoritațile ca stația și-a pierdut autorizația pentru securitate la incendiu. Dupa un nou control in…

- In urma tragicului eveniment care a avut loc in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia , in cadrul caruia o explozie la un obiectiv cu instalație de alimentare cu GPL pentru autovehicule a provocat pierderi de vieți și distrugeri majore, ISU arata neregulile grave care au fost depistate la acest…

- In urma tragicului eveniment care a avut loc in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia , in cadrul caruia o explozie la un obiectiv cu instalație de alimentare cu GPL pentru autovehicule a provocat pierderi de vieți și distrugeri majore, ISU arata neregulile grave care au fost depistate la acest…

- Astfel, potrivit surselor Realitatea Plus, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dambovița a facut un control inopinat la data de 20 iulie 2020 și a constatat, ca deficiențe, faptul ca prin reamplasarea instalației de distribuție gaz petrolier lichefiat tip SKID nu se mai respecta cerințele care…

- UPDATE 7:00 Cum explica Raed Arafat faptul ca se aflau mulți pompieri in apropiere de cisterna care a sarit in aer.Raed Arafat, șeful DSU, la Realitatea Plus: Acolo a fost un perimetru și au fost introduși roboții, deflagrația (a doua explozie, cea mai devastatoare - N.R.) a surprins mai degraba roboții…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…

- Prefectul de București a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența. Asta dupa ce a facut mai multe controale la spațiile de joaca din București, acolo unde au fost constatate grave nereguli care pot pune in pericol viața copiilor.Iata detaliile care vin de la Prefectura: In cursul zilei…

- Apelați cu responsabilitate 112! Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița alaturi de jandarmi, polițiști și ofițeri anticorupție din cadrul structurilor teritoriale de prevenire și informare publica ale MAI au fost prezenți in zona centrala a municipiului Targoviște…