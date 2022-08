Stiri pe aceeasi tema

Un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare intr-un caz de omor savarșit cu cruzime in Republica Moldova a fost prins, miercuri, in trafic, in București.

- Un barbat cu dubla cetatenie ungara si romana, membru al unei bande infractionale care a rapit un cuplu in Statele Unite și care era cautat de FBI de un deceniu, a fost arestat la Budapesta, a anuntat, joi, politia ungara pe website-ul sau, informeaza MTI. Stefan Alexandru Barabas este suspectat ca…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București…

- Noul președinte al Organizației de Tineret a PNL București a fost prins de polițiști, cu droguri, intr-un parc destinat aproape exclusiv copiilor dupa ce anchetatorii ar fi fost anunțați de un informator. Denis Ilinescu a fost prins chiar de catre unul dintre polițiștii torționari de la Secția 16, care,…

- Uniunea Europeana a anuntat, luni, ca va coopera cu Republica Moldova pentru a o ajuta sa controleze mai bine frontiera cu Ucraina de teama ca armamentul militar furnizat de Occident ar putea fi deturnat, transmite AFP. Cu ocazia unei reuniuni la Praga a ministrilor de interne din UE impreuna cu omologii…

- Un permis de conducere și o carte de identitate, ambele false, au fost ridicate ieri de catre polițiștii de frontiera din punctul de trecere Costesti. Ambele cazuri au fost consemnate pe directia de iesire din țara și sunt vizați doi cetațeni ai Republicii Moldova.

- Un polițist a fost prins cu droguri la el, la festivalul Saga, care a avut loc weekendul trecut in București. DIICOT a anunțat, joi, ca sunt investigate in total 74 cauze penale pentru trafic și deținere de droguri pentru consum propriu. Potrivit Poliției Capitalei, luni dimineața, la finalul festivalului…

- Un cuplu din București a plecat la drum spre Vaslui cu mașina, deși unul dintre ei avea permisul suspendat, iar celalalt nu deținea carnet de conducere. Polițiștii i-au prins, pe rand, la volan, in decurs de o jumatate de ora. Oprit in trafic pentru control, barbatul le-ar fi spus polițiștilor ca merge…