Stiri pe aceeasi tema

- Toni Iuruc și Simona Halep vor deveni soț și soție in doar cateva ore, dar din cauza emoțiilor, afaceristul a decis sa iși rezerve un moment de relaxare in compania unui bun prieten. Va prezentam imaginile surpinse de paparazzi SpyNews.ro, in exlusivitate!

- Unicul nepot al lui Gigi Becali, patronul echipei FCSB, cunoscut ca un rebel, s-a casatorit la varsta de 40 de ani. Lucian Becali are o relatie de cinci ani cu o tanara pe nume Iulia, pe care a cerut-o de sotie acum doi ani. Joi, 26 august, cei doi tineri, Lucian si Iulia, s-au cununat civil, la Primaria…

- Nepotul preferat al lui Gigi Becali s-a casatorit cu aleasa inimii sale, lasand in urma multe doamne și domnișoare care inca sperau sa-l cucereasa. Insa, noroc a avut doar Iulia Florescu, o tanara blonda, ce nu facea pana de curand partea din lumea mondena.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, in acest weekend, la Chișinau. Evenimentul religios a avut loc alaturi de membrii familiei și prietenii apropiați. Mama artistei a fost cea care a atras atenția la ceremonia religioasa.

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda au devenit sot si sotie sambata, 14 august, iar cuplul ne-a aratat, pe Instagram, si prima poza de la nunta. Fiica lui Pavel Stratan și-a vazut visul implinit și s-a casatorit cu cel care in urma o cerea in casatorie, chiar de ziua in care... The post Cleopatra Stratan,…

- Mare nunta mare astazi in familia Antena Stars, asta deoarece Ramona Ilie, prezentatoarea de la Star News se marita. Evenimentul are loc chiar in aceste momente, iar Spynews.ro va prezinta imagini in timp real de la fața locului.

- Mare petrecere seara trecuta pentru Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia. Cei doi și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu, iar dupa a urmat un party pe care de mult l-au așteptat. Toți invitații au incing ringul de dans pe piele artiștilor chemați la eveniment, printre care se numara Theo Rose,…

- Va prezentam primele imagini de la nunta lui Liviu Teodorescu și a soției sale, Iulia. Cantarețul a publicat cateva fotografii cu restaurantul unde diseara va avea loc petrecerea cununiei religioase.