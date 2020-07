Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul lui Elvis Presley a murit la 27 de ani. Se banuie ca s-a sinucis! Nepotul lui Evis Presley, fiul lui Lisa Marie, a murit. Conform presei internaționale, Benjamin Keough s-ar fi sinucis prin impușcare la doar 27 de ani. Trupul neinsuflețit al tanarului a fost descoperit ieri de autoritați in…

- Carl Reiner, unul dintre principalii vectori de forta ai comediei americane in calitate de scenarist si de colaborator al lui Mel Brooks, dar si de creator si co-star al sitcomului clasic "The Dick Van Dyke Show", a murit la varsta de 98 de ani, conform unui anunt facut marti de Variety. Reiner a murit…

- Un copil in varsta de un an și parinții lui au murit, vineri, intr-un accident rutier petrecut pe E581 intre localitațile Berheci si Ireasca, in județul Galați. Din primele cercetari, se pare ca barbatul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a lovit un tir. Primele date sunt ca șoferul ar…

- Primele informații din ancheta deschisa dupa moartea a doi barbați de 45, respectiv 51 de ani, in extravilanul localitații Boian, din județul Sibiu, arata ca aceștia ar fi baut spirt gasit intr-o sticla din magazia unde locuiau, iar acesta era contrafacut, conținand o cantitate mare de alcool metilic.…