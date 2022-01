Stiri pe aceeasi tema

- Gardai, forța de poliție din Irlanda, a lansat o ancheta dupa ce lucratorii de la oficiul poștal au fost cei care au alertat autoritațile, potrivit Insider .Cei doi barbați care au intocmit fapta cu pricina nu au primit banii solicitați. Martorii, totuși, au rams ingroziți in urma celor intamplate.Potrivit…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Nu sunt necesare noi masuri acum in Anglia pentru a lupta impotriva variantei Omicron, a declarat premierul Marii Britanii. Boris Johnson a susținut ca tulpina sud-africana este „evident mai blanda” decat Delta. In ciuda unei creșteri uriașe a infecțiilor, Johnson a rezistat pana acum in principal impunerii…

- "Brexit-ul a avut un impact negativ asupra vietilor multor oameni. In cadrul UE, oamenii din Irlanda au simtit cel mai mult acest impact", a declarat comisarul european pentru reforme si coeziune Elisa Ferreira, citata intr-un comunicat.Banii vor contribui la ameliorarea standardelor de viata, la sustinerea…

- O femeie din Dolj a ramas fara 36.000 de lei, in timp ce se afla sa cumpere produse pentru aprovizionarea magazinelor pe care le detine. Totul s-a intamplat joi, 18 noiembrie, in curtea Centrului Comercial Banie. Femeia a anuntat imediat politia, dar hotii fugisera. O femeie de 32 de ani, din Dolj,…