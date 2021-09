Stiri pe aceeasi tema

- Mama Simonei Halep, plina de emoții in ziua cea mare. Aceasta arata fantastic și este cu siguranța un exemplu de eleganța și simplitate. Cum arata aceasta și cuplul controversat mult așteptat la nunta format din Ioana și Ilie Nastase? Mama Simonei Halep, exemplu de eleganța in ziua nunții fiicei sale…

- Intr-o ședința cu directorii și directorii adjuncți din școlile sucevene, subprefectul Daniel Prorociuc a atras atenția asupra respectarii intocmai a prevederilor Ordinului comun al ministerelor Educației și Sanatații pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților de invațamant…

- Daca sunteți in cautarea peștilor mari, atunci trebuie sa aveți și scule profesionale. In prezent, puteți gasi diferite modele de lansete și rod pod, care sunt necesare pentru pescuitul la crap. Indiferent de alegere, este important sa aveți scule reziste

- O femeie in varsta de 37 ani a fost atacata luni-dimineata, chiar de partenerul sau, cu care afla in proces de divorț. Atacul a avut loc intr-o stație de autobuz din municipiul Slatina. Femeia mergea la serviciu cu autobuzul, impreuna cu partenerul de viața. Martorii spun ca cei doi s-au certat in mașina…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș exista cateva proiecte de anvergura, cu mare impact in viața cetațenilor. The post Lucrari mari de infrastructura in Timiș, pentru a atrage noi investiții in județ. Care sunt acestea appeared first on Renasterea banateana .

- Din „sursa nesecata de iubire” Laura Dinca s-a transformat in „cauza nervozitații” in ceea ce-l privește pe Cristian Boureanu? Ne putem intreba asta, avand in vedere ca a fost surprins din nou fara blondina și nu oricum, ci extrem de nervos, incat și-a ieșit din minți la telefon, fara sa mai țina cont…

- Locuitorii din Baile Tusnad vor sa iasa in strada pentru a atrage atentia asupra prezentei ursilor in statiune, care le creeaza probleme atat lor cat si turistilor care vin in vacanta. Primarul statiunii, Butyka Zsolt a precizat ca mai multi localnici au depus cereri pentru organizarea, in cursul serii…

- Silvia Chifiriuc, tu nu știi ca graba strica, in general, treaba? Soția lui Petre Roman a demonstrat ca este o fire independenta și ca poate sa le faca pe toate, insa a cam „comis-o” in trafic. Celebra cantareața a incalcat legea chiar pe strazile din București, iar ipostazele controversate cu ea surprinse…