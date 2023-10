Stiri pe aceeasi tema

- Promenada Mall s-a deschis de astazi. Sute de oameni au venit la mall inca de la deschidere, mai ales ca majoritatea magazinelor ii așteapta cu diferite oferte și cadouri. 1 de 13 In interiorul centrului comercial exista peste 140 de magazine. Lefties, de exemplu, va veni cu primul magazin din Europa,…

- In contextul participarii la Reuniunea Informala a ministrilor apararii din Uniunea Europeana, desfasurata la Toledo, in Spania, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, 29 august 2023, in cadrul unei ceremonii, Scrisoarea de intentie intre Ministerul Apararii Nationale din Romania,…

- ”Desi vara nu s-a incheiat, sezonul estival 2023 anunta record dupa record, pentru Revolut, in conditiile in care de la 1 mai pana la 20 august, clientii romani au utilizat serviciile sale in peste 220 de tari si teritorii. Potrivit datelor interne (agregate si anonimizate) analizate de banca digitala…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat.In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de 620 de milioane…

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului, conform unei analize facute de ZF pe baza datelor de la Trading Economics.Patru tari din Europa Centrala…

- București, 1 august 2023 – NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrala și de Est, a gazduit, in perioada 16 iunie – 16 iulie 2023, Esports Kings, cea mai importanta competiție de esports din Romania, dedicata jucatorilor casual. Campionatul de jocuri…

- ”Dezvoltatorii au livrat in prima jumatate a anului patru proiecte de retail modern, cu o suprafata totala de 30.000 metri patrati, Giurgiu, Calarasi, Dej si Vaslui fiind orasele care au beneficiat de noi astfel de investitii, in timp ce in al doilea semestru oferta noua va fi mult mai consistenta,…