Stiri pe aceeasi tema

- Weekend incarcat pentru politistii de frontiera din vestul tarii. La Jimbolia trei cetateni straini au incercat sa treaca fraudulos frontiera in Serbia, in timp ce la Moravita trei cetateni din Mongolia au vrut sa intre ilegal din tara vecina in Romania. Politistii de frontiera din Jimbolia au depistat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița au depistat doi cetațeni Federatia Rusa care au trecut ilegal din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Cei in cauza au fost preluati de autoritatile din Serbia in baza acordului dintre cele doua state. „In data…

- Sapte cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera de la Moldova Veche incercand sa treaca ilegal granita in Serbia ajutati de doi romani, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit Agerpres."In data de 17.12.2022, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche (județul Caraș-Severin) au depistat șapte cetațeni turci care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Acestia erau ajutati de doi cetațeni…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni turci și doi romani, in Moldova Veche. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania. Turcii, șapte la numar, erau ajutati de doi cetațeni romani.

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche au prins 13 cetateni turci care au trecut ilegal granita din Serbia in Romania, fiind asteptati de cinci soferi romani pentru a fi preluati, informeaza, vineri, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat sapte cetateni din Turcia, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, potrivit Agerpres.In data de 14 decembrie, ora 16,40, politistii de frontiera…

- Deși aproape in aproape 100% din cazuri migranții prinși ca incearca sa treaca ilegal frontiera Romaniei se indreapta spre vest și Uniunea Europeana, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat ieri șapte cetateni din Turcia, solicitanti…