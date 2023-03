Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat sambata șapte cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. Cu o zi mai devreme, la Cruceni, alți patru cetațeni nepalezi au fost surprinși…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac și Turnu au prins in ultimele 24 de ore 122 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal granița, ascunși in cinci mașini. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Peste 30 de cetateni straini, din Bangladesh, Pakistan și Guineea, ascunși in doua mijloace de transport, au fost depistați, vineri, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița au depistat doi cetațeni Federatia Rusa care au trecut ilegal din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Cei in cauza au fost preluati de autoritatile din Serbia in baza acordului dintre cele doua state. „In data…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni turci și doi romani, in Moldova Veche. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania. Turcii, șapte la numar, erau ajutati de doi cetațeni romani.

- Sapte barbați din India au incercat vineri, 16 decembrie, sa traverseze ilegal frontiera dintre Serbia și Romania, pe jos, ajutați de un roman, dar au fost descoperiti de politistii de frontiera din Naidas - Caras-Severin, a relatat Agerpres.„Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – ITPF Timisoara au depistat, in urma unei „actiuni de prevenire, desfasurate pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale”, 13 cetațeni turci care au trecut ilegal in Romania, din Serbia. Migrantii erau asteptati…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni turci, in apropiere de Beba Veche. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Turcii, șapte la numar, solicitasera azil in Romania.