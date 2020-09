Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca urmeaza ‘o luna grea’ in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra…

- Ministrul Sanatații, a atras atenția cu privire la faptul ca „ne apropiem de un moment in care o sa vedem ca avem dublare sau triplare de cazuri pe zi”, in ceea ce privește infecțiile cu noul coronavirus. „Acela va fi momentul in care vom avea o problema”. „Suntem intr-un moment in care gestionam aceasta…