- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania a inregistrat duminica cel mai mic numar de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, fiind totodata si cel mai scazut numar de cazuri in terapie intensiva, el precizand ca suntem pe o panta descendenta a imbolnavirilor. “Este cel mai mic numar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz.Avand in vedere ca, in prezent, Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat joi modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Pacienții bolnavi de cancer, cei care așteapta un transplant sau hemodializați cu simptome vor fi testați de 2 ori in 24 de ore. Avand in vedere ca, in prezent, Romania…

- Klaus Iohannis i-a chemat la raport pe Orban si Vela, cei care au stabilit intelegerea cu Patriarhul Daniel. Decizia ar putea fi intoarsa, scrie adevarul.ro Potrivit sursei citate, acordul dintre MAI si BOR ascunde un interes electoral. PNL se bazeaza pe voturile electoratului conservator, care a cerut…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi seara ca la acest moment se estimeaza un varf al numarului de cazuri de persoane cu COVID-19 de circa 10.000-12.000, care insa se poate modifica in urmatoarele doua saptamani. Nelu Tataru, a spus intr-un interviu pentru Digi24, ca daca pana acum evoluția…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat ca Romania are echipamente pentru toate spitalele care trateaza pacienti infectati cu coronavirus si ca deja s-au facut primele livrari potrivit news.ro.”A fost o cantitate mai mare de echipamente, materiale sanitare si kit-uri de testare care s-au…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri ca Romania are peste 3.000 de imbolnaviri de COVID-19. Situație fara precedent in sistemul medical. Romania are 3.183 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, din care 281 au fost declarate vindecate. Conform unei analize a INSP in 26 februarie, cand…