Stiri pe aceeasi tema

- "Cand intram intr-un spital, cand intram intr-o unitate medicala, cand intram intr-o unitate balneara, cum a fost astazi, fiecare dintre noi completam o declaratie pe propria raspundere. La fel si pentru copii cand merg la scoala, atat pentru binele copilului fiecaruia dintre noi, cat si pentru ceilalti…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca parintii vor trebuie sa completeze declaratia pe propria raspundere atunci cand copiii lor vor merge la scoala, documentul ajutand la triajul epidemiologic.

- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala. Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Elevii și profesorii vor fi nevoiti sa poarte masca de protectie, atat la ore, cat si in pauze, reiese din ghidul publicat de Ministerul Sanatatii. De asemenea, se recomanda distantare de 1 metru, iar parintii vor completa o declaratie pe propria raspundere, altfel elevii nu vor putea intra la ore,…

- Nelu Tataru a precizat ca ordinul cu regulile sanitare pentru școli și gradinițe va putea fi emis doar daca Parlamentul adopta legea in baza caruia acesta poate fi dat. Intrebat despre declarația pe propria raspundere pe care ar trebui sa o semneze parinții, conform proiectului de ordin publicat…

- Parinții, obligați sa semneze o declarație pe proprie raspundere despre starea de sanatate a copiilor la intrarea in școala. Elevii vor intra in școala pe 14 septembrie doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, altfel nu sunt primiți la ore, prevede ghidul cu normele sanitare…

- Curtea Consituționala a Romaniei a dat ”libertate” celor infectați cu COVID 19 sa plece din spital, cand vor, la cerere. Doi bistrițeni au profitat de aceasta libertate. Pacienții infectați cu coronavirus, internați și asimptomativi, puteau fi externați la 10 zile de la internare. Asta daca nu apareau…

- STARE DE ALERTA. Ce inseamna „cel mult 3 persoane care nu locuiesc impreuna"? De exemplu, putem pleca, intr-o drumeție, o familie de 5 persoane care locuiesc la aceeași adresa, impreuna cu doi prieteni de familie care locuiesc, fiecare, la o alta adresa? Raspunsul Politiei Romane: Daca drumeția…