- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat la Digi24 de ce persoane care sufereau de boli grave, unele in faza terminala, au fost incluse in bilanțul deceselor de COVID-19. Aceasta, dupa ce secretarul de stat Horațiu Moldovan a spus ca multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate și cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca 87% dintre persoanele decedate saptamana trecuta in Romania aveau si alte boli, iar in celelalte cazuri fiind vorba de pacienti care au suferit insuficienta multipla de organe.

- Un numar de 19 cadre medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" din București sunt infectate cu COVID-19, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In toate cazurile au fost declanșate anchete epidemiologice.

- Relaxarea restricțiilor in Romania, dupa 15-20 mai sau chiar 1 iunie! Persoanele peste 65 de ani vor ramane mai mult in izolare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, in contextul pandemiei de coronavirus, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse ar putea aparea dupa 15-20…

- Opt cadre medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Vrancea sunt confirmate cu Covid 19, dintre care unul este medic. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca este vorba despre contacți ai celor de la ISU iar ancheta epidemiologica este in desfașurare. „Au un necesar de echipamente pe care și…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca sunt cadre medicale infectate la nivelul fiecarui judet, insa nu a precizat exact numarul celor testate pozitiv cu COVID-19 in judetul Sibiu. Ultima raportare oficiala a Grupului de Comunicare Strategica, pe 3 aprilie, arata ca sunt 474 de…

- Ministerul Sanatații a stabilit reguli clare privind modul in care se acționeaza in cazul celor decedați dupa ce au fost infectați cu coronavirus. In cazul pacienților diagnosticați, care mor in spital, se va efectua autopsie „numai in moartea violenta sau suspecta de a fi violenta ori atunci cand exista…

- Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o creștere de 150% in saptamana trecuta, autoritațile din domeniul sanatații au creat un studiu pentru a ajuta la combaterea raspandirii bolii. Italia are peste 31.500 de cazuri confirmate de boala. Noul studiu ar putea oferi cunoștințe…