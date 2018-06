Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la Președinție și PNL sa nu mute scandalul intern in Europa in contextul in care liberalii au agreat prima forma a programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene iar acum spun ca nu sunt de acord.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a facut apel la PNL si la presedintele Klaus Iohannis "sa se asigure ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene nu este politizata" si ca, pe viitor, se evita luari de pozitie publica de genul celei a liderului PNL, Ludovic Orban.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 14 mai 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Miniștrii pentru Afaceri Europene din statele membre au asistat la o prezentare și au avut un schimb de opinii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, 19 aprilie 2018, o intrevedere cu Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la Bucuresti, discutiile axandu-se pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unui numar de 13 posturi prevazute pentru functii de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Romania va prelua de la inceputul anului viitor Presedintia Consiliului Uniunii Europene, astfel ca Ministerul Afacerilor Externe a lansat un concurs prin care pune la bataie 13 posturi pentru ocuparea functiilor de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei…