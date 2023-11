IGSU: ROMANIA-UCRAINA 2023

COMUNICAT DE PRESA14 noiembrie 2023 Bilantul misiunilor derulate de salvatori in luna octombrie 2023 Obiectivele prioritare ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta raman siguranta cetatenilor si protejarea bunurilor acestora. In acest sens, avand in vedere caracterul complex, dinamic si intens al situatiilor de urgenta inregistrate… [citeste mai departe]