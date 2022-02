Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat ca Ucraina a decis sa trimita o delegație in Belarus, dupa o discuție telefonica cu Alexandr Lukașenco. Șeful statului vecin spune ca au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu delegația rusa fara condiționalitați inițiale, la granița,…

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza Ucraina duminica, in a patra zi a invaziei fortelor ruse pe care a ordonat-o in aceasta tara pro-occidentala, de faptul ca nu "profita de oportunitatea" unor negocieri pe care vrea sa le impuna, in Belarus, relateaza AFP. "Delegatia rusa se afla in orasul belarus Gomel…

- Delegația din Rusia, aflata in Belarus, va aștepta raspunsul Ucrainei in privința negocieilor de la Gomel pana la ora 15:00, a anunțat șeful delegației, consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, transmite presa rusa .

- O delegatie rusa a ajuns in Belarus pentru negocieri cu Ucraina, a declarat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului citat de agentia Interfax, transmite Reuters. Este vorba de primele negocieri de la lansarea ofensivei ruse, pe 24 februarie. Din delegatia rusa fac parte oficiali din Ministerele…

- Delegația rusa a sosit in Belarus pentru negocieri cu partea ucraineana. Acest lucru a fost anunțat duminica, 27 februarie, de catre secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, delegația include reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentgonului, a anunțat, intr-o conferința de presa ca liderul rus și-a intarit capacitațile militare la granița cu Ucraina și cu Belarus. Același lucru s-a intamplat și cu forțele navale.