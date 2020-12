Europarlamentarul USR Cristian Ghinea afirma ca reprezentantii USR PLUS, PNL si UDMR care negociaza sambata programul de guvernare au inchis capitolul Digitalizare. „Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul… XXI. USR PLUS, PNL si UDMR la aceeasi masa. Am stabilit cadrul de lucru, progresam. Reformam Romania”, spune Cristian Ghinea intr-o postare pe pagina sa de Facebook. In completare, pe acelasi subiect, europarlamentarul PLUS Dragos Pislaru a scris pe pagina sa de facebook: „Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coalitiei…