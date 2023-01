Neglijență la Spitalul de Copii Victor Gomoiu. O fetiță s-a ales cu corneea arsă O situație revoltatoare de neglijența s-a petrecut la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din Bucuresti unde o fetița de numai un an s-a ales cu corneea arsa. Fetița si tatal ei au fost lasați sa astepte consultul intr-un container in care functiona uitata o lampa cu ultraviolete, folosita pentru sterilizare.Abia cand au ajuns acasa atat fetița cat și tatal au acuzat dureri ingrozitoare la nivelul ochilor și ulterior aceștia și-au pierdut vederea pentru mai multe ore, iar pielea de pe fața a inceput sa se exfolieze. Parinții fetiței au povestit tot ce s-a intamplat la la camera de garda de la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Asistentul medical implicat in incidentul de la Spitalul Gomoiu, cand o fetița și tatal sau au fost expuși 45 de minute la raze UV, și-a dat demisia, iar infirmiera nu va mai activa, pe perioada anchetei administrative, intr-o zona in care au acces pacien

- Ministrul Alexandru Rafila anunța ca ar putea trimite Corpul de control la Spitalul Gomoiu, dupa ce unei fetițe care a fost expusa razelor ultraviolete i-a fost arsa corneea: „o lampa cu ultraviolete e o lampa care are un intrerupator și acolo scrie ca nu se folosește cu persoane in incapere”.…

- Inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu", dupa ce unei fetite i s-ar fi ars corneea in urma expunerii la raze ultraviolete, a precizat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Ministrul Alexandru Rafila anunța ca ar putea trimite Corpul de control la Spitalul Gomoiu, dupa ce unei fetițe care a fost expusa razelor ultraviolete i-a fost arsa corneea: „o lampa cu ultraviolete e o lampa care are un intrerupator și acolo scrie ca nu

