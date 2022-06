Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse din domeniul turismului incearca sa gaseasca soluții pentru acest sector dupa ce invazia ruseasca in Ucraina și sancțiunile ulterioare au dus la o limitare drastica a opțiunilor de calatorie ale turiștilor ruși. Rușii sunt indemnați sa calatoreasca pe o noua „ruta turistica” frecventata…

- „Ce s-a intamplat cu Imperiul Rus? S-a dezintegrat la sfarșitul unui razboi imperialist. Ce s-a intamplat cu Uniunea Sovietica? S-a dezintegrat la sfarșitul Razboiului Rece. Ce se va intampla cu Federația Rusa?”, se intreaba retoric istoricul Alexander Etkind intr-un editorial publicat in The Moscow…

- Cateva centre mobile de inrolare ale armatei ruse au fost zarite sambata in orașul siberian Novosibirsk, in apropiere de locul in care se organiza o cursa de semimaraton, scrie The Moscow Times. In lipsa declararii oficiale a razboiului cu Ucraina, ceea ce i-ar permite Rusiei sa introduca o mobilizare…

- Primul și cel mai important lucru la care s-a gandit Putin astazi a fost cat de aproape este de veterani. „Ei bine”, isi spuse ticalosul, „in razboi, ca si in razboi. O sa risc”. Și a redus distanța de la șapte sau opt metri confortabil la doi sau trei. Toți veteranii au fost verificați pentru prezența…

- O femeie ucraineana in varsta a devenit un simbol al sprijinului pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, dupa ce batranica i-a intampinat din greșeala pe soldații ucraineni cu un steag sovietic. Rușii s-au folosit de imaginile cu aceasta pentru a o transforma intr-un simbol pro-razboi, scrie The Moscow…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat vineri, la scurt timp de la atacul cu rachete din gara Kramatorsk, acuzand ca atacarea civililor reprezinta „raul absolut”. „Invadatorii au lovit gara din Kramatorsk, unde mii de cetașeni pașnici așteptau evacuarea… Cel puțin 30 au fost uciși,…

- Pentru cei care sunt la curent cu razboaiele purtate de Rusia lui Putin, imaginile grotești din Bucha, o suburbie a Kievului recent eliberata de armata ucraineana prezinta un tipar ingrozitor de familiar, scrie CNN. Cultura brutalitații și disprețul pentru regulile razboiului se regasesc din plin in…

- Cand Rusia a invadat Ucraina, spera la o victorie ușoara dar pana acum armata lui Putin nu are nimic de aratat pentru ceea ce a numit „operațiunea militara speciala”. La puțin peste o luna de razboi, forțele ruse s-au blocat in lupte in principal la marginile de nord, est și sud ale Ucrainei și au…