- Fotbalistul Dragos Nedelcu, de la FCSB, s-a transferat la echipa germana Fortuna Dusseldorf si nu va mai putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu selectionata Romaniei, a anuntat, joi, Federatia Romana de Fotbal. Clubul din Zweite Bundesliga nu ii permite participarea la Jocurile…

- Dragos Nedelcu a parasit lotul olimpic, joi, dupa ce s-a transferat la echipa germana Fortuna Dusseldorf, a anunțat Federația Româna de Fotbal.Echipa din liga secunda germana nu îi permite participarea la JO lui Nedelcu, astfel ca au ramas 21 de jucatori în lotul pentru Tokyo."În…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat numerele cu care jucatorii echipei olimpice vor evolua pe spate in meciurile de la Tokyo. Cei 22 de fotbaliști chemați de selecționerul Mirel Radoi și-au ales numerele cu care vor evolua la Jocurile Olimpice. Numerele „tricolorilor” pentru Jocurile Olimpice 1. Mihai…

- Naționala U23 a Romaniei a realizat o sesiune foto in echipamentul de prezentare pe care toți sportivii romani il vor purta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa Romaniei s-a calificat la JO Tokyo 2021 in urma accederii in semifinalele Turneului final european U21, din vara lui 2019. Lotul va fi…

- Romania va fi reprezentata in probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo de zece sportivi, conform listei date publicitatii vineri, 2 iulie, de Federatia Romana de Atletism. Marea competitie din Japonia va avea loc in perioada 23 iulie - 8 august, iar tricolorii spera la medalii. Federatia…

- Moment solemn pentru inotatorii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert Glința, David Popovici și Daniel Martin au fost felicitați, miercuri, 26 mai, de catre Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru performanțele lor, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…

- Reprezentativa Under 23 a Romaniei va efectua un stagiu in Spania, la Marbella, unde are programate si doua jocuri amicale, impotriva Mexicului si Australiei, selectionate calificate, deasemenea, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, conform news.ro Avand in vedere ca prima reprezentativa are…

- Un pas pana la calificare! Luptatorul roman de origine cecena Albert Saritov (lupte libere, cat. 97 kg) s-a calificat in semifinalele Turneului preolimpic mondial de la Sofia (Bulgaria) și este la un meci distanța pentru obținerea biletului la Jocurile Olimpice. Joi, 6 mai, seara, Albert Saritov va…