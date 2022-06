Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat – 2022, este de 69,34%, in județul Covasna, arata rezultatele inițiale, anunțate astazi. Potrivit unui raport realizat de Ministerul Educației, in județ s-au inscris la examen 1076 candidați (atat din promoția curenta, cat și din cele anterioare)…

- Cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu – R.M.N. – a avut o proiectie speciala vineri (4 iunie-n.n) seara, la Caminul Cultural „Korosi Csoma Sandor” din Ditrau, localitate in care s-au petrecut evenimentele care au inspirat aceasta pelicula, iar oamenii care au venit sa il vizioneze, cu teama…

- Cei trei prezentatori ai emisiunii Matinalii Digi FM -Beatrice Ghiciov, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru au petrecut o zi din cele cinci de la sfarșitul lunii mai in care au fost prezenți in județul Covasna, la invitația Asociației de Promovare a turismului in județul Covasna. Despre experianța traita…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat joi, 2 iunie, masuri pentru limitarea corupției in intriorul instituției. Astfel, la controalele de amploare, comisarii isi vor lasa telefoanele mobile la birou si vor folosi statii de emisie-receptie. „Pentru a fi limitate drastic…

- In conformitate cu Planul activitaților ce se vor desfașura de structurile Ministerul Apararii Naționale cu prilejul sarbatoririi Zilei Eroilor, in data de 2 iunie 2022, se vor desfașura activitați la monumenetele și cimitirele eroilor din județul Covasna, dupa cum urmeaza: Ceremonii militare: a) Ora…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) considera injust refuzul Consiliului Local (CL) Sfantu Gheorghe de a-i conferi titlul Pro Urbe profesoarei Maria Peligrad. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului din Sfantu Gheorghe…