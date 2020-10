NEBUNIE la metrou! Jandarmii au intervenit în forță Ultrașii Sud Steaua s-au deplasat astazi catre stadionul Dinamo, acolo unde echipa CSA Steaua joaca impotriva celor de la Dinamo B in etapa a patra din Liga 3, anunța fanatik.ro . Suporterii roș-albaștrilor au fost insa intampinați de un cordon de jandarmi care au intrat peste ei in metrou și i-au lovit, iar mai apoi i-au scos cu forța pe peron și i-au pus la podea. Nu este prima oara cand fanii din Peluza Sud Steaua intra in astfel de conflicte cu jandarmii, insa reacția oamenilor legii a fost una extrem de dura. Nu doar ultrașii steliști s-au adunat cu ocazia meciului din Liga 3. FANATIK a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

